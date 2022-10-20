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NBC узнал о планах конгресса США выделить Украине $50 млрд до 2023 года
NBC: конгресс США хочет принять закон о помощи Украине в $50 млрд до января 2023 года
Члены конгресса США собираются принять закон о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $50 млрд, передает телеканал NBC со ссылкой на представителя конгресса и источник, близкий к правительству Украины.
Этой суммы будет достаточно, чтобы «убедиться, что Украина сможет пережить следующий год», заявил NBC сенатор-республиканец.
По данным источников телеканала, закон планируется принять до января 2023 года из-за опасений, что новые члены конгресса могут более скептически относиться к помощи Украине.
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