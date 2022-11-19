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В Белом доме сообщили о встречи вице-президента Харрис с Си Цзиньпином

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Вице-президент США Камала Харрис провела короткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

«Вице-президент отметила ключевое послание, которое президент [США Джо] Байден подчеркнул на своей встрече с президентом Си 14 ноября: мы должны поддерживать открытые линии связи, чтобы ответственно управлять конкуренцией между нашими странами», — сказал чиновник.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла на Бали в преддверии саммита G20. 

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