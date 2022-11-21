Песков призвал МАГАТЭ повлиять на Киев из-за обстрелов Запорожской АЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Как создаются инновационные препараты РБК +, 14:06
Японского хоккеиста признали лучшим новичком недели в КХЛ Спорт, 14:03
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 14:03
Геймификация в корпоративном обучении: что можно, а что нельзя Pro, 13:56
Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть Brent до $100 за баррель Инвестиции, 13:55
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:54
Сборные отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ из-за санкций ФИФА Спорт, 13:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рогов заявил об ударе российских войск по украинским военным в Запорожье Политика, 13:48
Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США Политика, 13:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:43
Кремль напомнил о праве Госдумы решить, будет ли 31 декабря выходным Общество, 13:40
На агропредприятиях ГК «Продимекс» завершается уборка сои Пресс-релиз, 13:40
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 13:31
Reuters сообщил о росте загрузки хранилищ в ЕС российским дизтопливом Экономика, 13:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков призвал МАГАТЭ повлиять на Киев из-за обстрелов Запорожской АЭС

Песков: МАГАТЭ нужно повлиять на Киев, чтобы обстрелы Запорожской АЭС прекратились
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и страны мира должны повлиять на Киев и помочь прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность. Это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ крайне обеспокоено. Мы надеемся, что МАГАТЭ <...> и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать», — сказал он.

Международное агентство по атомной энергии не раз выражало беспокойство из-за обстрелов станции. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно их прекратить. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — заявил Гросси.

При этом он назвал повреждения, которые получили здания и оборудование на территории ЗАЭС при обстрелах 19 и 20 ноября, «не критическими для атомной безопасности на объекте». В концерне «Росэнергоатом», который является оператором российских атомных станций, обстрелы назвали «верхом цинизма».

Гросси 20 ноября повторил предложение как можно скорее создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее его выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава МАГАТЭ обсуждал создание зоны безопасности с российской и украинской сторонами, и в конце октября заявил, что прогресса в этом вопросе нет. Глава МАГАТЭ обещал приехать в Россию, чтобы добиться продвижения.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент страны Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Во исполнение указа главы государства правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».

Читайте на РБК Pro
Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт Как подставить свою компанию на допросе в налоговой — 13 вредных советов «Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит

Станция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. В частности, 19 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа обвинил Украину в нанесении 12 ударов по территории станции. По его словам, ВСУ обстреляли станцию впервые с сентября.

Теги
Дмитрий Песков МАГАТЭ Запорожская АЭС
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о ситуации на ЗАЭС
Политика
В «Росэнергоатоме» ответили на заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС
Политика
Глава МАГАТЭ потребовал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter