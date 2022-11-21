Песков призвал МАГАТЭ повлиять на Киев из-за обстрелов Запорожской АЭС

Песков: МАГАТЭ нужно повлиять на Киев, чтобы обстрелы Запорожской АЭС прекратились

Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и страны мира должны повлиять на Киев и помочь прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность. Это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ крайне обеспокоено. Мы надеемся, что МАГАТЭ <...> и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать», — сказал он.

Международное агентство по атомной энергии не раз выражало беспокойство из-за обстрелов станции. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно их прекратить. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — заявил Гросси.

При этом он назвал повреждения, которые получили здания и оборудование на территории ЗАЭС при обстрелах 19 и 20 ноября, «не критическими для атомной безопасности на объекте». В концерне «Росэнергоатом», который является оператором российских атомных станций, обстрелы назвали «верхом цинизма».

Гросси 20 ноября повторил предложение как можно скорее создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее его выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава МАГАТЭ обсуждал создание зоны безопасности с российской и украинской сторонами, и в конце октября заявил, что прогресса в этом вопросе нет. Глава МАГАТЭ обещал приехать в Россию, чтобы добиться продвижения.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент страны Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Во исполнение указа главы государства правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».

Станция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. В частности, 19 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа обвинил Украину в нанесении 12 ударов по территории станции. По его словам, ВСУ обстреляли станцию впервые с сентября.