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Военная операция на Украине ,  
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В Москве задержали участницу акции у здания Минобороны

В Москве задержали члена партии «Яблоко» из-за акции у здания Минобороны
Мария Волох
Мария Волох (Фото: volokhmaria / Telegram)

В Москве задержали участницу акции с дымовыми фаерами у здания Минобороны Марию Волох. Об этом сообщила активистка в своем телеграм-канале.

«Меня задержали в кальянной. Полицейские с утра дежурили у моего дома. Представились как уголовный розыск», — написала она. Волох добавила, что двух других участниц акции, Марию Баландину и Ирину Родионову, попросили явиться в ОВД «Арбат» для дачи объяснений, а связи с еще одной участницей акции, Викторией Макеевой, нет.

Зампред московского отделения партии «Яблоко», в которой состоят активистки, Кирилл Гончаров подтвердил РБК задержание Волох из-за акции у здания Минобороны. Он пояснил, что девушка ждала адвоката в кафе возле дома, в заведение зашли сотрудники центра «Э» (управления по противодействию экстремизму МВД) и задержали ее. Позже Гончаров написал в своем телеграм-канале, что Волох вменяют ч. 2 или ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Максимальное наказание — арест до 30 суток.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

20 ноября активистки партии «Яблоко» Мария Волох, Мария Баландина, Ирина Родионова и Виктория Макеева пришли к зданию Минобороны в Москве в белых защитных комбинезонах с надписями «No nukes» («Нет ядерному оружию») и зажгли дымовые фаеры. В манифесте девушки выступили против нежелания решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

Переговоры о мирном урегулировании между Россией и Украиной продолжались с конца февраля и полностью приостановились в мае. В сентябре, после вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России по итогам референдумов, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение не вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Однако позже, во время выступления по видеосвязи на саммите «Большой двадцатки» 15 ноября, Зеленский назвал условия, при которых Россия и Украина могли бы заключить мирное соглашение. В список вошли в том числе вывод войск с украинской территории, соблюдение устава ООН и фиксация окончания конфликта.

Российская сторона неоднократно призывала Киев к возобновлению диалога, отмечая, что в украинской столице встречного желания не проявляют. Требования Киева, выдвинутые Зеленским на G20, глава МИД России Сергей Лавров счел «нереалистичными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина «не хочет и не может вести переговоры».

Ранее Путин заявлял о готовности российской стороны вернуться за стол переговоров с Киевом. При этом он говорил, что Россия не будет обсуждать статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов.

Теги
партия «Яблоко» активисты задержание Минобороны
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