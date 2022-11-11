МВД объявило в розыск облившую краской здание Генпрокуратуры активистку

МВД объявило в розыск по уголовной статье активистку Ольгу Мисик, которая в августе 2020 года облила краской здание Генпрокуратуры, следует из базы данных на сайте ведомства.

По какой конкретно статье Мисик объявлена в розыск, в базе не сказано. В мае 2021 года суд приговорил ее и двух других активистов — Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова к ограничению свободы. Мисик назначили два года ограничения свободы, а Воробьеву и Башаримову — по году и девяти месяцам.

Дело против них завели по статье о вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК). Следствие полагало, что обвиняемые облили здание Генпрокуратуры розовой краской и вывесили баннер. Активисты выступили против приговора по делу «Нового величия» (организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена).

Участники «Нового величия» были задержаны в апреле 2018 года. По версии гособвинения, они объединились для подготовки «преступлений экстремистской направленности», были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков». Осужденные якобы планировали совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», для подготовки к нему они несколько раз выезжали в Подмосковье с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова». Обвиняемые и их родные настаивали на том, что речь шла о провокации. Фактически основателями движения были провокаторы из числа оперативников и агентов ФСБ и центра «Э» МВД, утверждала защита фигурантов дела.



В августе 2020 года суд вынес приговоры большинству участников «Нового величия», некоторые из них получили реальные сроки до семи лет. В ходе процесса его участники заявляли о пытках после задержания. В декабре того же года Путин пообещал «еще раз посмотреть» дело. В январе следующего, 2021 года, Мосгорсуд сократил сроки лишения свободы двум осужденным на три месяца.

Ущерб от действий Мисик, Воробьевского и Башаримова прокуратура оценила в 3464 руб. 50 коп. В эту сумму ведомству обошлись грунтовка и покраска здания. Адвокат обвиняемых Дмитрий Захватов, в свою очередь, говорил, что ущерба от их действий нет, так как «краска оказалась легкосмываемой, а плакат охранники сразу же сняли». Сама Мисик объясняла заведение дела против себя своей гражданской позицией.