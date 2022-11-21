В результате взрыва газа и обрушения дома на Сахалине погибли десять человек

Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до десяти

Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

Число погибших при взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажного дома в поселке Тымовское на Сахалине выросло до десяти. Об этом в телеграм-канале сообщило правительство региона.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Взрыв в доме произошел 19 ноября. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон. Дом не был газифицирован. В результате взрыва обрушилось пять этажей подъезда, в котором, по словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жили 33 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК). В Тымовском районе объявили траур.

Губернатор пообещал предоставить жителям дома новое жилье и выплатить материальную помощь. Жильцам поврежденных квартир выделят по 500 тыс. руб., родственникам погибших — по 1 млн руб., а пострадавшим — по 400 тыс. руб. Администрация региона также выделит по 30 тыс. руб. «на неотложные нужды». 21 ноября глава Тымовского района Эдуард Звада сообщил, что шесть семей уже получили новое жилье.