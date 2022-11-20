При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли два человека

При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли два человека

Сообщение о возгорании склада поступило днем 20 ноября. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, заявили в столичном управлении МЧС

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

При пожаре в складском здании близ трех вокзалов в Москве погибли два человека, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Да, к сожалению, в ходе разбора завалов после пожара на Комсомольской площади были обнаружены двое погибших», — сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в здании на Комсомольской площади, 1А, стр. 18. (расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами) поступило в районе 15:00, огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м., перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. К 18:20 пожар удалось локализовать, а к 22:03 – ликвидировать открытое горение.

К тушению привлекли 121 сотрудника столичного МЧС и 42 единицы техники, а также пожарный поезд. Источник ТАСС ранее указывал, что ранг сложности возгорания ранее повысили со второго до третьего уровня. По данным агентства, в здании оказались заблокированы два человека, семь удалось эвакуировать.

В департаменте транспорта Москвы сообщали, что пожар не повлиял на автомобильное движение. ТАСС также указывал, что происшествие не затронуло движение пригородных поездов ленинградского направления Октябрьской железной дороги, на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и курском направлении Московской железной дороги, маршруты которых проходят рядом с площадью трех вокзалов.