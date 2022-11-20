При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли два человека

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Джокович повторил рекорд Федерера по победам на Итоговом турнире ATP Спорт, 22:49
Глава МАГАТЭ пообещал приехать в Россию и на Украину Политика, 22:48
Спасатели ликвидировали открытое горение на цветочном складе в Москве Общество, 22:39
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 22:31
Spiegel узнал, что плавучие терминалы СПГ обойдутся ФРГ на €3 млрд дороже Политика, 22:29
На Украине 5 млн человек потеряли работу после начала боевых действий Общество, 21:56
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 21:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Звезде НБА разрешили вернуться к матчам после антисемитского скандала Спорт, 21:32
При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли два человека Общество, 21:30
Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана Политика, 21:24
Во Франции заявили о поиске Западом политического решения по Украине Политика, 21:17
Сборная Катара первой в истории из хозяек ЧМ проиграла матч открытия Спорт, 20:59
Современная архитектура Москвы: 8 наиболее ярких и заметных проектов РБК Стиль и МНИИД, 20:59
Полиция задержала устроившего стрельбу в гей-клубе в Колорадо Общество, 20:53
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли два человека

При пожаре на складе у трех вокзалов в Москве погибли два человека
Сообщение о возгорании склада поступило днем 20 ноября. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, заявили в столичном управлении МЧС
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

При пожаре в складском здании близ трех вокзалов в Москве погибли два человека, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Да, к сожалению, в ходе разбора завалов после пожара на Комсомольской площади были обнаружены двое погибших», — сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в здании на Комсомольской площади, 1А, стр. 18. (расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами) поступило в районе 15:00, огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м., перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. К 18:20 пожар удалось локализовать, а к 22:03 – ликвидировать открытое горение. 

К тушению привлекли 121 сотрудника столичного МЧС и 42 единицы техники, а также пожарный поезд. Источник ТАСС ранее указывал, что ранг сложности возгорания ранее повысили со второго до третьего уровня. По данным агентства, в здании оказались заблокированы два человека, семь удалось эвакуировать.

В департаменте транспорта Москвы сообщали, что пожар не повлиял на автомобильное движение. ТАСС также указывал, что происшествие не затронуло движение пригородных поездов ленинградского направления Октябрьской железной дороги, на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и курском направлении Московской железной дороги, маршруты которых проходят рядом с площадью трех вокзалов.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Пожар погибшие Москва три вокзала МЧС Ленинградский вокзал Ярославский вокзал
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МЧС назвало причину пожара на газопроводе в Ленинградской области
Общество
Из-за лесных пожаров в Рязанской области возбудили дело о халатности
Общество
В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter