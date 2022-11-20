В Москве локализовали крупный пожар близ трех вокзалов

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В Москве локализовали пожар близ трех вокзалов в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу: Комсомольская площадь, 1А, стр. 18, сообщает в телеграм-канале управление МЧС по Москве. Это здание находится за Ленинградским и Ярославским вокзалами.

Сообщение о пожаре поступило в 14:57, огонь распространился на площади около 2,5 тыс. кв. м, перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. К 18:20 пожар удалось локализовать, данных о пострадавших нет.

В тушении задействованы 121 сотрудник московского МЧС и 42 единицы техники, а также пожарный поезд. Ранее в ведомстве говорили, что задействовали три вертолета Ка-32.

Ранг сложности пожара был ранее повышен со второго до третьего, рассказал источник ТАСС в экстренных службах. По информации агентства, в здании заблокированы два человека, эвакуированы семеро.



