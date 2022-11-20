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Глава ДТЭК исключил необходимость уезжать с Украины для экономии энергии

Глава ДТЭК опроверг свое предложение украинцам уезжать из страны для экономии энергии

Ситуация с энергоснабжением на Украине не чрезвычайная, необходимости уезжать из страны для экономии электроэнергии нет. Об этом заявил глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью в интервью Би-би-си, его слова приводит пресс-служба компании.

«У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать», - сказал он.

ДТЭК и другие энергетические компании Украины вместе с Минэнерго страны делают все возможное для стабильной работы энергосистемы, подчеркнул Тимченко.

Ранее в этом же интервью он заявил, что украинцы могли бы помочь снизить нагрузку на энергосистему, выехав по возможности за границу. «Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — говорил глава ДТЭК.

Энергокомпания обеспечивает более четверти от общего объема поставок электроэнергии на Украине, писал Би-би-си.

Минобороны России с 10 октября сообщает о массированных ударах по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики Украины. В последний раз удары наносили 17 ноября.

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Проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей территории Украины. По состоянию на 18 ноября без света оставались более 10 млн человек, говорил глава государства Владимир Зеленский. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после ударов из строя вышла почти половина энергосистемы страны. Украинский министр финансов Сергей Марченко оценил ущерб критической инфраструктуре в $100 млрд.

Теги
электричество перебои Украина ДТЭК отъезд
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