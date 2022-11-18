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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР и ЛНР уволили с военной службы мобилизованных студентов

Пушилин и Пасечник демобилизовали студентов из ДНР и ЛНР
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник уволили с военной службы мобилизованных студентов. Указы об этом опубликованы на сайтах Пушилина и Пасечника, они вступают в силу со дня подписания.

Увольнение коснется студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся на очной и очно-заочной формах. Также это коснется обучающихся по программам среднего профессионального образования.

13 ноября президент Владимир Путин поручил демобилизовать призванных на службу студентов из ЛНР и ДНР и вернуть их к месту обучения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Всеобщая мобилизация в республиках была объявлена за несколько дней до начала военной спецоперации на Украине. В России частичная мобилизация началась 21 сентября. Позже Путин дал отсрочку по призыву в рамках мобилизации студентам вузов и колледжей, а затем — аспирантам, ординаторам и обучающимся в духовных образовательных учреждениях.

Власти ЛНР сообщали, что большинство студентов, которых должны были демобилизовать, подписали контракты для продолжения воинской службы. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что их не будут отзывать со службы, но места в вузах за ними сохранят.

Теги
ЛНР ДНР Александр Пасечник Денис Пушилин указ
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