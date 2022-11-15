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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили, что в ЛНР многие студенты подписали военные контракты

Большая часть студентов в ЛНР подписали контракт на продолжение воинской службы
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Большинство студентов в ЛНР, которых согласно указу Путина должны были демобилизовать, подписали контракты для продолжения воинской службы, заявил офицер народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Большое количество студентов уже заключили контракты и являются полноценными военнослужащими народной милиции Луганской народной республики», — сказал Марочко, подчеркнув, что их не будут демобилизовывать, но места в вузах за ними сохранят.

13 ноября Владимир Путин поручил демобилизовать призванных на службу студентов из ЛНР и ДНР. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что в республике ранее мобилизовали студентов, и выступил за то, чтобы они вернулись к учебе. О том, что такое поручение от Путина поступило, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Телеграм-канал народной милиции опубликовал заявление военного комиссара республики Андрея Губанова. Он сказал, что командование народной милиции разрабатывает порядок увольнения студентов с военной службы в связи с поручением президента России Владимира Путина демобилизовать призванных на службу студентов ДНР и ЛНР.

«Каждый студент получит статус участника боевых действий, а особенно отличившиеся студенты будут представлены к государственным наградам», — заключил Губанов.

Всеобщая мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена за несколько дней до начала военной спецоперации на Украине.

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В России мобилизация была объявлена позже — 21 сентября. Позже Путин указом предоставил отсрочку по призыву в рамках мобилизации студентам вузов и колледжей, а затем и аспирантам, ординаторам и обучающимся в духовных образовательных учреждениях.

Теги
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