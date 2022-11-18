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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили о переходе украинских военных от наступления к обороне

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ перешли от наступления к обороне
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские военные начали переходить от наступления к обороне на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире «Первого канала» офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается: с активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и в глухую оборону. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость», — сказал Марочко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ВСУ ежедневно пытаются прорвать линию обороны ЛНР, наиболее активные бои идут около населенного пункта Сватово.

В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль российскими силами всей территории ЛНР. 30 сентября по итогам референдумов регион вошел в состав России.

В середине ноября Марочко сообщил, что украинское командование бросило основные силы на луганское направление и считает его одним из приоритетных. Он уточнил, что ВСУ ведут наступательные действия от населенного пункта Попасная до Харьковской области.

17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под контролем украинских военных находится лишь 1% республики, речь идет о селе Белогоровка и еще двух небольших населенных пунктах. «Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений, буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет огромные потери. И продвижений на территории Луганской народной республики, то есть успехов в этом наступлении, никаких не имеет», — подчеркивал он.

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