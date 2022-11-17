Пасечник заявил, что Украина контролирует не более 1% территории ЛНР

Не более 1% территории ЛНР сейчас контролируют украинские военные, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ заняли разрушенное село Белогоровка и еще два небольших населенных пункта

Леонид Пасечник (Фото: Александр Река / ТАСС)

Российские вооруженные силы контролируют практически всю территорию Луганской народной республики, под контролем украинских военных не более одного процента территории региона. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, только «мизерная часть» ЛНР контролируется ВСУ.

«Это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть 1% всей территории Луганской народной республики», — сказал Пасечник.

Белогоровка находится примерно в 10 км от Лисичанска и менее чем в 20 км от Северодонецка.

Минобороны России сообщало о том, что военные группировки «Центр» овладели Белогоровкой, а также Верхнекаменкой и Золотаревкой, и вышли к реке Северский Донец в начале июля. Этот маневр позволил военным этой группировки соединиться с Южной группировкой войск и замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска. В начале июля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью «освободили» Луганскую народную республику.

13 сентября Родион Мирошник, который до проведения референдумов о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации занимал должность посла республики в России, писал в Telegram, что населенный пункт Белогоровка «находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции». На следующий день, 14 сентября, он сообщил, что «полного контроля над селом нет ни у той, ни у другой стороны». Путин подписал указы о вхождении четырех новых регионов в состав России 30 сентября, Мирошник сообщил, что сложил полномочия посла 9 ноября.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли административную границу ЛНР в начале октября, говорил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В то же время он отмечал, что у ВСУ большие проблемы с логистикой, так как они попали под обстрелы российской артиллерии.

16 ноября Марочко говорил, что ВСУ ведут наступление в ЛНР от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По его словам, противник «ведет наступательные действия» по всей линии. 15 ноября Марочко также говорил, что украинское командование бросило основные силы на это направление и считает его одним из приоритетных. Украинские военные стягивают бронетехнику в направлении местных городов, в частности к Лисичанску и Попасной, для прорыва обороны, рассказывал он.