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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник заявил о ежедневных попытках Украины провести наступление в ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ пытаются наступать по всей линии соприкосновения в ЛНР
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: kremlin.ru)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по всей линии соприкосновения в ЛНР ежедневно, однако несут потери, их атаки отбиваются, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия–24».

«Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений, буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет огромные потери. И продвижений на территории Луганской народной республики, то есть успехов в этом наступлении, никаких не имеет. В последнее время, буквально неделю — десять дней давление увеличено. Достаточно серьезно. Но еще раз повторюсь, наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей и противник успехов ни на одном из направлений не имеет», — сказал Пасечник.

ВСУ пересекли административную границу ЛНР в начале октября, говорил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

15 ноября Марочко заявил, что украинское командование бросило основные силы на луганское направление и считает его одним из приоритетных. По его словам, украинские военные стягивали бронетехнику в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной для прорыва обороны. 16 ноября Марочко говорил, что ВСУ ведут наступление в ЛНР от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По его словам, противник «ведет наступательные действия» по всей линии.

Теги
ЛНР ВСУ Украина наступление
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