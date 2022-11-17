Пасечник заявил о ежедневных попытках Украины провести наступление в ЛНР

Леонид Пасечник (Фото: kremlin.ru)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по всей линии соприкосновения в ЛНР ежедневно, однако несут потери, их атаки отбиваются, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия–24».

«Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений, буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет огромные потери. И продвижений на территории Луганской народной республики, то есть успехов в этом наступлении, никаких не имеет. В последнее время, буквально неделю — десять дней давление увеличено. Достаточно серьезно. Но еще раз повторюсь, наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей и противник успехов ни на одном из направлений не имеет», — сказал Пасечник.

ВСУ пересекли административную границу ЛНР в начале октября, говорил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

15 ноября Марочко заявил, что украинское командование бросило основные силы на луганское направление и считает его одним из приоритетных. По его словам, украинские военные стягивали бронетехнику в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной для прорыва обороны. 16 ноября Марочко говорил, что ВСУ ведут наступление в ЛНР от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По его словам, противник «ведет наступательные действия» по всей линии.