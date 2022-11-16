В ЛНР заявили о наступлении ВСУ от Попасной до Харьковской области
Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия от населенного пункта Попасная до Харьковской области, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал офицер, подчеркнув, что в целом ситуация на луганском направлении «стабильно напряженная».
15 ноября Марочко заявлял, что украинское командование бросило основные силы на это направление и считает его одним из приоритетных. По его словам, украинские военные стягивают бронетехнику в направлении местных городов, в частности к Лисичанску и Попасной, для прорыва обороны.