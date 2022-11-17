Поток машин на МСД будет под контролем искусственного интеллекта

Потоки машин на Московском скоростном диаметре (МСД) будут контролироваться с помощью искусственного интеллекта, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».

«Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов либо платежных документов. Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала. Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением», — сказал Собянин в ответ на вопрос, как будут определяться машины, которые едут транзитом.

Мэр объяснил, что МСД будет платным для транзитных автомобилей и бесплатным для жителей столичного региона.

МСД — это бессветофорная магистраль, самая протяженная в России, которая пройдет через всю Москву от трассы на Санкт-Петербург до М-2 «Крым» и с ответвлением на М-12 Москва — Казань. Запуском этой трассы планируется снять нагрузку с Садового кольца, ТТК и МКАД.

Со 2 января 2023 года пользование Московским скоростным диаметром станет платным для владельцев иногородних автомобилей и обойдется им в 950 руб. Бесплатным МСД останется бесплатной для всех легковых машин и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в регионе и междугородних автобусов.