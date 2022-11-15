Минтранс пообещал «резонансные» изменения в скоростном режиме на дорогах

По данным «Коммерсанта», в новых рекомендациях Минтранс намерен исключить практику «рваных» скоростных режимов — когда на коротком участке друг за другом следуют знаки, меняющие лимит скорости

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Минтранс готовит методические рекомендации по регулированию скоростного режима на дорогах для региональных властей. Документ, в частности, позволит избавиться от «рваных» режимов с хаотичной установкой запрещающих знаков, провоцирующих водителей на нарушения со штрафами, сообщает «Коммерсантъ».

Разработку методических указаний для региональных властей по регулированию скоростного режима анонсировал замдиректора Минтранса по направлению пассажирского транспорта Владимир Луговенко. По его словам, это будет очень «резонансный» документ, который позже появится на сайте министерства для обсуждения.

По данным «Коммерсанта», работу над документом планируется завершить в течение полугода, к его разработке также привлечены специалисты ГИБДД. Газета пишет, что в рамках этих рекомендаций Минтранс намерен исключить практику, которую водители называют «рваным» скоростным режимом на автодорогах. Речь идет о ситуациях, когда на коротком участке стремительно следуют друг за другом знаки, меняющие лимит скорости.

Правила применения дорожных указателей (в том числе знаков ограничения скорости) установлены в ПДД: стандартное ограничение для легковых авто в городе — 60 км/ч, на загородных трассах — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч. Дополнительные требования прописаны в ГОСТ 2019 года. Там сказано, к примеру, что перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем установки знаков каждые 50–150 м.

Минтранс и ГИБДД уже несколько раз призывали провести ревизию дорожных знаков, однако до сих пор безуспешно. Из-за этого регионы вынуждены проводить самостоятельную политику в области лимитирования скорости. Столичные власти, к примеру, в апреле 2020 года на ряде участков Калужского шоссе разрешили ехать 80 км/ч (раньше был переменный режим 60–90 км/ч), в июле 2022 года — увеличили допустимую скорость с 60 до 70 км/ч на Косинской эстакаде.

По действующим правилам, пояснил газете начальник управления организации безопасности дорожного движения подмосковного минтранса Виктор Щулепников, установка знаков должна быть обоснованна. «В этом качестве выступают решения муниципальных комиссий по БДД или владельца дороги, принимаемые на основании анализа аварийности или мониторинга дорожного движения, — отметил Щулепников.— Однако эти обоснования ничем не регламентированы и могут быть оспорены надзорными органами».

Старший преподаватель по курсу организации и безопасности дорожного движения в Высшей школе урбанистики Андрей Мухортиков добавил, что в рекомендациях следует прописать общие рамочные принципы выбора скорости, который должен зависеть от ширины проезжей части, наличия или отсутствия ограждения, внеуличных пешеходных переходов и их типов, тротуаров и нерегулируемых левосторонних поворотов.

Сейчас максимально разрешенная скорость в России составляет 130 км/ч. С такой скоростью можно ехать на трассах вне населенных пунктов и при выполнении двух условий: установлены знаки 5.1 «Автомагистраль» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» со значением 130. На обычных загородных трассах без специально установленных дополнительных знаков максимальная разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч.

В июле прошлого года глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что Госавтоинспекция рассматривает возможность поднять на некоторых дорогах страны, где это безопасно, максимально разрешенную скорость до 150 км/ч. По его словам, увеличение скорости будет возможно на участках дорог, где «обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности разделение транспортных потоков искусственным сооружением».

В том же году власти Москвы предложили федеральному правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 км/ч. Как заявил тогда РБК заммэра Москвы Максим Ликсутов, это позволит сократить смертность и уменьшить количество пробок на дорогах. Смертность в ДТП, по его мнению, должна снизиться в три-четыре раза, а количество аварий — сократиться на 35%. В то же время там, где может быть быстрое движение (за чертой города), неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить, говорил Ликсутов. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видит оснований для снижения нештрафуемого порога скорости.