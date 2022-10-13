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ГИБДД выступило против снижения скорости фразой «надо дороги ускорять»

Глава ГИБДД Черников выступил против снижения скоростного режима
Россия — огромная страна с 1,5 млн км дорог, поэтому необходимо ускорять дороги, в том числе увеличивать скоростной режим потока и пропускную способность, подчеркнул глава ГИБДД

МВД России выступает против снижения скоростного режима на дорогах — напротив, его необходимо увеличивать. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки «Дорога-2022».

«Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться», — сказал он.

По словам Черникова, дороги необходимо ускорять, в том числе увеличивать скоростной режим потока и пропускную способность. Он напомнил, что в России 1,5 млн км дорог, передает «РИА Новости».

Помимо этого глава ГИБДД указал на необходимость создать инфраструктуру, которая позволила бы предупредить ошибки водителя или минимизировать их негативные последствия.

Черников добавил, что крайне важно оценивать каждый вводимый дорожный объект комплексно, еще на этапе проектирования изучая то, как в итоге будет выглядеть автодорога, — от возможности разделения транспортных потоков до нанесения дорожной разметки, оформления пешеходной зоны.

Глава ГИБДД неоднократно выступал за повышение скоростного порога. В конце июня он говорил, что Госавтоинспекция хочет увеличить максимальную скорость на тех дорогах, где позволяют условия, со 130 до 150 км/ч.

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«Скорость на дорогах нужно разогнать. У нас дороги стали лучше, чем европейские. Мало кривых, виражей, поворотов. Есть хорошие прямые участки дорог. Почему бы там, при условии разделения транспортных потоков и при условии хороших погодных условий, эту скорость не поднять до 150 км/ч», — говорил он.

При этом Черников подчеркнул, что об «огульном» повышении скорости до 150 км/ч речи не идет. Он напомнил, что категории дорог определены сводом правил и у каждой есть приемлемая для нее скорость.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
ГИБДД скоростной режим ограничение
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