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Хуснуллин сообщил о приостановке проекта железной дороги на Ямале

Вице-премьер Хуснуллин: проект железной дороги на Ямале приостановлен
Благодаря реализации проекта должна была появиться железная дорога от Лабытнанги до микрорайона Коротчаево Нового Уренгоя протяженностью почти 700 км. Власти пока решили сосредоточиться на других проектах
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Проект Северного широтного хода (СШХ) — железнодорожного пути на Ямале от города Лабытнанги через Салехард в Новый Уренгой — приостановлен, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на «Транспортной неделе», передает корреспондент РБК.

«Мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что к проекту вернутся после реализации Восточного полигона (это проект по ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительных грузоперевозок, говорится на сайте РЖД) и Мурманского железнодорожного узла (результатом работ на этом участке должна стать «переориентация [экспорта] на российские порты» вместо прибалтийских, сказано на сайте подведомственного Минтрансу учреждения «Ространсмодернизация»).

Северный широтный ход должен связать станции Обская (Лабытнанги), Салехард, Надым, Пангоды, Новый Уренгой и Коротчаево (считается ново-уренгойским микрорайоном). Протяженность СШХ — 686 км. Проект совместно реализуют Правительство, власти Ямало-Ненецкого автономного округа, «Газпром», «РЖД» и «Корпорация развития». Проект планировали завершить в 2022 году.

Участок от Обской до Пангоды должны построить с нуля, причем за строительство от Надыма до Пангоды отвечает «Газпром». Участок от Пангоды до Коротчаево планировалось реконструировать. После реализации проекта между Северной (к Воркуте) и Свердловской (ямальская станция Пурпе) железными дорогами появилась бы связь.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Марат Хуснуллин Северный широтный ход Ямал
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