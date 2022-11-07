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Мэрия Москвы объявила размер оплаты за проезд по МСД

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Со 2 января 2023 года пользование Московским скоростным диаметром (МСД) станет платным для владельцев иногородних автомобилей и обойдется им в 950 руб. Такой тариф установили столичные власти, обработав свыше сотни предложений от экспертов и горожан и сформировав на их основе «лояльную систему оплаты».

МСД — это бессветофорная магистраль, самая протяженная в России, которая пройдет через всю Москву от трассы на Санкт-Петербург до М-2 «Крым» и с ответвлением на М-12 Москва — Казань. Но ее основная функция — внутригородская. Диаметр должен связать районы Москвы и области и сделать максимально быстрым и удобным проезд для жителей столичной агломерации. Транзит грузового транспорта будет возможен только по пропускам, а взимание платы с остальных иногородних автомобилей необходим для защиты дороги от дополнительного трафика.

МСД останется бесплатной для:

  • всех легковых машин с номерами Москвы и Московской области;
  • наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области;
  • такси с лицензией на работу в Москве и Московской области;
  • междугородних автобусов (их включили в список по инициативе Общественной палаты Москвы).

МСД станет платной (950 руб.) для автомобилей с номерами других регионов, кроме Москвы и Подмосковья, если они успели покинуть трассу в течение двух часов и пересечь границы ЦКАД в течение 24 часов. В противном случае плата не взимается. То есть если иногородний транспорт провел в Москве свыше двух часов или в области (в пределах ЦКАД) более суток, то пользование МСД будет для него бесплатным. Контроль за проездом будет осуществляться с помощью фотовидеофиксации. Оплата станет доступной на сайте или в приложении «Парковки России», а ее тестирование обещают начать в декабре.

Московский скоростной диаметр задуман как скоростная внутригородская магистраль, которая улучшит транспортную доступность 48 районов мегаполиса с населением пример 5 млн человек. На МСД предусмотрены 14 развязок, а ее общая протяженность в черте Москвы — 68 км. Запуск этой трассы снимет нагрузку с Садового кольца, ТТК и МКАД. Общая готовность МСД по состоянию на начало ноября — 62%, но уже сейчас работают ее основные участки (Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды), и ежедневно по ним проезжает в среднем четверть миллиона машин. Заместитель мэра в правительстве Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов оценил будущую загруженность МСД в 400 тыс. автомобилей ежедневно.

Теги
дорожное строительство Максим Ликсутов ТТК скоростная дорога Москва платные дороги Московский скоростной диаметр
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