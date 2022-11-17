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В ЛНР сообщили о подготовке Украиной провокации в Харьковской области
В ЛНР сообщили о подготовке Украиной провокации по обстрелу больницы в Харьковской области
Украинские власти готовят провокацию, чтобы обвинить России в уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук в Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ, сообщается в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.
«По имеющейся информации украинским командованием обстрел больницы спланирован из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября», — говорится в сообщении.
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