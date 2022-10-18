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Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области

Минобороны: российские военные взяли под контроль село Горобьевка в Харьковской области
Помимо взятия под контроль села Горобьевка в Харьковской области российские военные нанесли «значительное поражение» подразделениям первой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные взяли под контроль село Горобьевка на купянском направлении в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

В ведомстве также сообщили, что российские военные нанесли «значительное поражение» подразделениям первой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

Помимо этого, российские военные предотвратили атаку со стороны ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери украинской стороны на данном направлении составили более 60 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На краснолиманском направлении огневым поражением подразделений ВСУ в районах села Стельмаховка и поселка Розовка в ЛНР, а также сел Карповка и Ивановка в ДНР сорваны попытки переправы украинских военных через реку Жеребец, заявили в Минобороны.

Ведомство также сообщило о продолжении ударов по системам военного управления и энергетики Украины, а также по арсеналам с боеприпасами и иностранным вооружением.

Об ударах по объектам энергетики Украины Минобороны сообщает с 10 октября. За два дня до этого на Крымском мосту произошел теракт, в организации которого президент Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы. Он также пообещал жесткий ответ в случае продолжения попыток совершения терактов на российской территории. 14 октября он заявил об отсутствии необходимости в массированном ударе по Украине. Российские военные, по его словам, собирались нанести удар по 29 объектам и постепенно их «добивают».

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Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что с 10 по 18 октября на Украине была повреждена треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. «Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось», — добавил он.

18 октября под обстрел попали энергообъект в Киеве, северная часть Кривого Рога и Харьков, а Житомир остался без света и воды. В Днепропетровске в результате обстрела энергообъект получил «серьезные повреждения», без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. В районе села Палиевка Одесской области была уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

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