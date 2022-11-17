Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после объявления в розыск Кадырова и Суровикина

СК завел уголовное дело после объявления в розыск Кадырова и Суровикина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело после объявления в розыск украинскими властями главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина, сообщает пресс-служба ведомства.

Было возбуждено дело по ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

«Следствием устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Кадырова в розыск, стало известно 16 ноября, однако на сайте ведомства датой объявления в розыск указано 12 сентября 2022 года. Также там отмечается, что глава Чечни значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».

Еще в августе СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины». «Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием к вам приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», — сказал глава Чечни в ответ на обвинения.

Суровикина объявили в розыск в октябре. СБУ обвиняет его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины). 8 октября министр обороны Сергей Шойгу назначил Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине, до этого он был командующим Южной группировкой войск.