Служба безопасности Украины объявила в розыск Рамзана Кадырова
Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Рамзан Кадыров
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, следует из данных МВД Украины.
На сайте ведомства Кадыров значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».
26 августа СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».
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