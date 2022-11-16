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Военная операция на Украине ,  
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Служба безопасности Украины объявила в розыск Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, следует из данных МВД Украины.

На сайте ведомства Кадыров значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».

26 августа СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».

Материал дополняется

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Рамзан Кадыров розыск СБУ Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Вклад «Стабильный»
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Ставка
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