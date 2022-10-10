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Украина объявила в розыск командующего войсками на спецоперации

СБУ объявила в розыск командующего российскими войсками на спецоперации Суровикина
Украина объявила Суровикина в розыск через два дня, как о его назначении сообщило Минобороны России. Всего СБУ завела дела против 700 российских должностных лиц. Следственный комитет России считает их преследование незаконным
Сергей Суровикин (в центре)
Сергей Суровикин (в центре) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На Украине объявили в розыск генерала армии Сергея Суровикина, назначенного на днях командующим объединенной группировкой войск на спецоперации, следует из данных базы МВД Украины.

Суровикин объявлен в розыск по требованию Службы безопасности Украины. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

Следственный комитет России преследование Суровикина считает незаконным. В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ по ст. 299 УК России (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), сообщается в телеграм-канале ведомства.

О назначении Суровикина командующим войсками на спецоперации Минобороны объявило 8 октября. До этого дня о такой должности не сообщалось. С июня 2022 года Минобороны России упоминало генерала в качестве командующего Южной группировкой войск, действующей в районе спецоперации на Украине.

На службе в Вооруженных силах Суровикин находится с 1983 года. Он был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны, операции России в Сирии. Имеет звание Героя России.

Во время августовского путча 1991 года 25-летний Суровикин, возглавлявший тогда 20-й батальон Таманской дивизии, управлял БМП, которым были задавлены трое человек. После поражения ГКЧП он полгода провел в «Матросской Тишине», но был оправдан на основании того, что выполнял приказ.

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Кроме Суровикина СБУ ранее 10 октября объявила в розыск целый ряд российских чиновников. По информации СК, речь идет о более чем 700 должностных лиц. Среди них — замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, представители Минобороны и МИДа Игорь Конашенков и Мария Захарова и другие.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку «фактам незаконного уголовного преследования» со стороны СБУ и установить причастных к нему лиц, чтобы затем привлечь их к уголовной ответственности.

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СБУ розыск Сергей Суровикин Минобороны Украина Военная операция на Украине
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