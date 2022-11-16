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Путин потребовал следить, чтобы «под сурдинку» не поднимали цены на авто

Путин поручил Мантурову следить за ценами на машины, чтобы их не подняли «под сурдинку»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нужно контролировать цены на автомобили в России, чтобы избежать необоснованного повышения стоимости и сделать покупку машин более доступной для российских семей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляция велась на сайте Кремля.

Он отметил, что этого нужно добиваться несмотря на сложности с логистикой и доставкой запчастей. Президент поручил постоянно следить за ценами на автомобили, чтобы никто «под сурдинку» необоснованно их не поднимал.

«Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием. Чтобы под сурдинку этих сложностей никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику», — сказал он, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову. Президент добавил, что это касается как грузовых, так и легковых машин.

После начала спецоперации на Украине автопроизводители начали повышать цены на продукцию на фоне колебаний курса рубля, писал Autonews. В феврале ценовую политику пересмотрели 20 компаний, в том числе Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot и Renault. К началу лета средние цены на 30 популярных моделей выросли на 25%, следует из исследования «Авто.ру».

Кроме того, некоторые зарубежные автопроизводители, в том числе Mercedes, Volvo, Volkswagen, сообщили об остановке поставок машин в Россию. Другие — например, Nissan и Renault — остановили производство в стране и продали свои активы.

Цены выросли и на запчасти. По данным международной сети автосервисов FIT SERVICE, наивысших отметок цены на запчасти достигли в июне и с тех пор практически не изменились. Например, автомобильные колодки подорожали на 65%, моторное синтетическое масло — на 40%. Представитель Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) Алексей Певхенен говорил Autonews, что «таких цен, как были до февраля, не будет уже никогда». Он пояснил, что если раньше можно было купить запчасти напрямую у производителей, то теперь это приходится делать через посредников. В АДАК также рассказали, что поток запчастей в Россию постепенно расширяется благодаря параллельному импорту, но детали «идут в страну волнообразно и небольшими партиями», поэтому о стабильных поставках, а значит и о снижении цен, говорить пока рано.

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Параллельный импорт заработал в России после ухода из страны ряда компаний. Механизм подразумевает поставки товаров (косметики, алкоголя, одежды и другого) в страну без разрешения правообладателя. В перечень Минпромторга для параллельного импорта вошли, в частности, автомобили Jaguar, Porsche, Rolls-Royce и Bentley.

Теги
Владимир Путин цены Автомобили автопром
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