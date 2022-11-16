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Путин согласился расширить льготное автокредитование на мобилизованных
Программу льготного автокредитования нужно распространить на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации и членов их семей, предложил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Президент согласился с этим предложением, уточнив, было ли оно согласовано с Минфином.
Он также поручил следить за ценообразованием в автомобильной отрасли, чтобы никто «под сурдинку» не воспользовался сложностями с логистикой.
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