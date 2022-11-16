Путин согласился расширить льготное автокредитование на мобилизованных

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Программу льготного автокредитования нужно распространить на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации и членов их семей, предложил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Президент согласился с этим предложением, уточнив, было ли оно согласовано с Минфином.

Он также поручил следить за ценообразованием в автомобильной отрасли, чтобы никто «под сурдинку» не воспользовался сложностями с логистикой.

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