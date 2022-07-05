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Мантуров спрогнозировал снижение цен на автомобили в России

По словам министра, сейчас на рынок выпускаются модели, для которых комплектующие приобретались по более высокому курсу в феврале и марте. С тех пор рубль укреплялся и в дальнейшем можно ожидать снижения цен на машины

В России можно ожидать постепенного снижения цен на автомобили в течение года, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около 3-4 месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок, — пояснил министр. — Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка».

Мантуров допустил, что Россия попрощается с рядом автопроизводителей
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

По его словам, компаниям будет невыгодно держать высокие цены «до последнего», так как продукцию в этом случае не будут покупать. «Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — добавил Мантуров.

После начала российской операции на Украине автопроизводители начали повышать цены на свою продукцию на фоне колебаний курса рубля. Так, в одном только феврале прошли три волны пересмотра цен. В целом в феврале ценовую политику пересмотрели 20 автопроизводителей, писал Autonews, в том числе Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault.

Стоимость продолжила меняться и в итоге к началу лета средние цены на 30 популярных моделей выросли на 25%, следует из исследования Авто.ру. В абсолютных цифрах машины подорожали на 170 тыс. — 5,4 млн руб.

Помимо этого, после начала операции ряд зарубежных автопроизводителей сообщил об остановке поставок машин в Россию. Такое решение приняли, в частности, Volvo, Volkswagen, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes. Некоторые компании также остановили работу локализованного в России производства или вовсе продали заводы.

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