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Кличко сообщил, что после взрывов половина Киева осталась без света

Мэр Киева Виталий Кличко: после ракетных ударов половина города осталась без света
Кличко ранее сообщил о трех ударах по Киеву и работе ПВО, попадания пришлись по жилым домам. Он назвал прошедшую атаку «массированной». В других городах Украины также сообщают о взрывах и отключении света
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

После ракетной атаки в Киеве половина потребителей в городе остались без света, заявил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению «Укрэнерго», энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице. <...> без света, предварительно, не менее половины клиентов», — написал глава города.

В телеграм-канале украинской энергокомпании ДТЭК говорится, что в городе идут экстренные отключения света, а введенные после прошлых атак графики аварийных отключений не действуют. Специалисты пытаются стабилизировать ситуацию.

Ранее мэр заявил о взрывах и срабатывании ПВО в городе. Кличко не говорил, были ли попадания по объектам инфраструктуры. По его словам, в одном из центральных районов города, Печерском, были попадания по жилым домам.

Об ударах сообщили и в других украинских городах и регионах: Харькове, Львове, Житомире, Хмельницком, Ровно, Сумах и Полтаве. В некоторых областях уже также начались аварийные отключения электроэнергии, в Харькове остановилось метро. О попаданиях в объекты инфраструктуры заявили львовские, житомирские, полтавские власти.

Начиная с октября, российская армия неоднократно наносила удары по украинским энергетическим объектам.

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Теги
Киев отключение электричества Виталий Кличко
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