На Украине начали готовить тепловозы из-за отключений электричества

На части железных дорог после массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины пропало напряжение, некоторые поезда задерживаются на неопределенное время

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«Укрзалiзныця» объявила, что готовит к вводу в строй тепловозы из-за перебоев с электричеством. В движении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре есть задержки.

«Железная дорога подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии. Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах», — сообщила компания — оператор железных дорог страны.

В 18:20 мск Украинские железные дороги сообщили, что часть поездов из-за отсутствия напряжения задерживаются на неопределенное время. Большинство из них — на направлениях в сторону Киева и из украинской столицы. Речь идет о рейсах № 715 Киев — Перемышль, № 750 Ужгород — Киев, беспересадочных вагонах Вена — Киев, № 772 Хмельницкий — Киев, № 86 Львов — Запорожье, № 55 Киев — Рахов. Поезда № 88 Ковель — Запорожье и № 17 Харьков — Ужгород задерживаются ориентировочно на 30 минут. Рейс № 711 Краматорск — Киев идет с задержкой в 40 минут, состав движется с тепловозом.

По состоянию на 18:30 мск экстренные отключения электричества начались на всей территории Украины. Они стали следствием волны ударов по критической инфраструктуре страны. Часть городов оказалась обесточена, в Киеве без света около половины горожан, сообщал мэр Виталий Кличко.

Россия неоднократно наносила удары по военным и энергетическим объектам на Украине после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября, в организации которого Москва обвиняет Киев. Позже президент Владимир Путин говорил, что большую часть назначенных целей успешно поразили, оставшиеся будут «добивать».