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Путин запретил раскрывать методы работы властей, занятых мобилизацией

Путин запретил раскрывать методы работы спецслужб и властей, занятых мобилизацией
Подписанный президентом закон, в частности, предусматривает запрет на раскрытие сведений о тактике и методах работы ФСБ, СВР и федерального органа в сфере мобилизации
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому запрещается раскрывать сведения о тактике и методах работы ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации. Об этом со ссылкой на документ сообщают «РИА Новости». На официальном портале правовой информации документ в опубликованных за 7 ноября отсутствует.

По данным агентства, в законе сказано, что инициатива направлена на «недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб», которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Согласно документу, из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключается деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации в России.

В конце октября Путин, на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ, призвал присутствующих использовать потенциал своих спецслужб для обеспечения стабильности и антитеррористической защищенности. Одной из приоритетных задач он также назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ.

«Наша общая задача — максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений», — заявил глава государства.

Он отметил, что «ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин спецслужбы методы работы ФСБ СВР

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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