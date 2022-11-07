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Минобороны России заявило о неудачных атаках ВСУ на трех направлениях

Россия военные остановили наступление ВСУ в Херсонской области
Бои в последние сутки велись в Луганской народной республике, а также в Херсонской области

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Министерство обороны России в сводке за 7 ноября сообщило о новых попытках украинской армии атаковать на различных направлениях. Так, например, в военном ведомстве заявили, что две украинские батальонные тактические группы, усиленные иностранными наемниками, в течение суток наступали в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово (ЛНР). «Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», — заявили в Минобороны. Уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На направлении Красного Лимана были отражены попытки еще двух батальонных тактических групп украинской армии наступать в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР). В Москве заявили, что все атаки отражены, а потери Украины составили более 120 человек убитыми и еще больше - ранеными. Также, согласно данным Минобороны, ВСУ потеряли три танка, две бронированные машины и пять автомобилей.

В Херсонской области украинские подразделения наступали в районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка. Минобороны России сообщило, что украинские силы отброшены на исходные позиции, потери ВСУ составили более 110 человек, 11 бронированных машин и 13 автомобилей.

Также в Минобороны сообщили об ударах по пунктам управления украинской армии в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное (Харьковская область), Водяное, Павловка (ДНР), Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка (Херсонская область). Помимо этого, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое (Запорожская область), а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново (Николаевская область).

В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой народной республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами ПВО в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Украина ЛНР Херсонская область
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