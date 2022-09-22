Китай выступил за переговоры Москвы и Киева без предварительных условий

МИД КНР заявил, что Пекин не будет «сидеть сложа руки» в отношении конфликта на Украине

По мнению главы китайской дипломатии, переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны начаться немедленно и без предварительных условий. Ван И также отметил, что Пекин не собирается «подливать масла в огонь»

Ван И (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Глава МИД Китая Ван И призвал стороны конфликта на Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному ситуации на Украине.

«Прежде всего мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий», — сказал дипломат. Он также призвал обе стороны к обсуждению выполнимых опций в качестве одного из условий для прекращения конфликта.

Ван И также встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Отчет об этой встрече опубликован на сайте МИД Китая. Ван И заявил, что ситуация в Украине демонстрирует расширяющуюся и долгосрочную тенденцию, а негативные побочные эффекты становятся все более и более серьезными и это не устраивает Китай.

«Крайне важно прекратить огонь и остановить. <...> Китай не будет сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь, и будет продолжать играть свою роль. В то же время мы поддерживаем Европейский союз и крупные европейские страны в продолжении активного посредничества и прилагаем все усилия для достижения мира», — сказал Ван И.

После обращения президента Владимира Путина 21 сентября, в котором он объявил о частичной мобилизации, Пекин также призвал стороны к диалогу.

«Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности», — сказал представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

Читайте на РБК Pro Pro «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес Статьи Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах Статьи Pro Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы

Он уточнил, что Китай поддерживает все меры по урегулированию конфликта на Украине, призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, и в очередной раз призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине.

После встречи в Нью-Йорке с главой МИД России Сереем Лавровым Ван И заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН. «Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал Ван И.