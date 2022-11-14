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Фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть Путина на саммите G20

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о желании обсудить с Путиным Украину на G20
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть президента России Владимира Путина на встрече лидеров стран «Большой двадцатки», чтобы лично поговорить с ним о конфликте на Украине. Об этом она заявила в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу и сказать, что думаем о жестокой войне», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что целью саммита должно быть подписание итогового коммюнике. В числе других важных тем, которые необходимо обсудить, она назвала энергетический и продовольственный кризисы, здравоохранение, «долговой вопрос для уязвимых стран».

Источник Financial Times в германской делегации сообщал, что страны «Большой двадцатки» на саммите при подготовке итогового документа не придут к соглашению по формулировкам с осуждением действий России на Украине.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали в Индонезии. Путин отказался ехать на встречу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что он принял такое решение из-за своего графика и необходимости находиться в России. По его словам, у главы государства не запланировано и видеообращения к участникам саммита.

Вместо Путина российскую делегацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, он уже прилетел на Бали. Агентство Associated Press сообщило, что вскоре после прибытия на саммит глава МИДа России попал в больницу. Reuters со ссылкой на местное правительство писал, что Лавров проходил обследование в госпитале. Представитель МИДа Мария Захарова назвала информацию о госпитализации Лаврова «высшим пилотажем фейков» и опубликовала видео, на котором министр передал «всем огромный привет».

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Владимир Путин

политик, президент России

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