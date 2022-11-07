В Иране заявили о перехвате груза из Саудовской Аравии для протестующих

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Спецслужбы Ирана перехватили груз с деньгами и разведывательным оборудованием из Саудовской Аравии, заявил главнокомандующий иранской армией генерал Абдольрахим Мусави, передает Nikru со ссылкой на Fars.

Как утверждает Мусави, переданные из Саудовской Аравии средства предназначались для участников демонстраций в Иране.

Протесты в исламской республике начались в середине сентября после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Полиция нравов задержала ее из-за неправильно надетого хиджаба. В полицейском участке, куда ее увели для «перевоспитания», у девушки, по версии властей, произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла. Родственники погибшей заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовали расследования обстоятельств гибели.

Власти Ирана считают протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации демонстраций, а главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к таким действиям и Саудовской Аравии. Например, Тегеран обвиняет Эр-Рияд в финансировании лондонского телеканала Iran International, который широко освещает протесты и внутренние дела Ирана.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала о переданных США Саудовской Аравией разведданных о планах Ирана атаковать королевство, а также город Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы «отвлечь внимание» от протестов внутри страны.