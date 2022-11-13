Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:40
На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной дороги Общество, 15:27
Посольство опровергло пошив одежды в КНДР для российских военных Политика, 15:24
Лавров прибыл на Бали на саммит G20 Политика, 15:12
Емельяненко оценил шансы Махачева в бою с чемпионом UFC Спорт, 14:57
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 14:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мотоциклист сорвался со скалы в Абрау-Дюрсо Общество, 14:46
Рудковская фразой «зал будет в шоке» оценила номера Трусовой в новом шоу Спорт, 14:45
В Чехии арестовали украинцев и сирийцев за ввоз нелегальных мигрантов Политика, 14:39
Власти Новой Каховки не исключили консервацию ГЭС из-за обстрелов Политика, 14:34
Порье задушил Чендлера, Адесанья уступил нокаутом. Лучшие моменты UFC 281 Спорт, 14:16
Минобороны сообщило об «освобождении» поселка Майорск в ДНР Политика, 14:12
Экс-чемпион Bellator назвал Махачева фаворитом в бою за два титула UFC Спорт, 14:11
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной дороги

Вице-премьер Хуснуллин сообщил об установке двух пролетов из четырех на Крымском мосту
Фото: ФДА «Росавтодор» / ТАСС
Фото: ФДА «Росавтодор» / ТАСС

Строители установили второй пролет автомобильной дороги на Крымском мосту, ремонт должен завершиться в декабре, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. Первый готовый пролет закончили устанавливать 8 ноября.

«Одним из значимых событий недели была надвижка двух пролетов Крымского моста. Каждый пролет по 300 т. Всего нам нужно восстановить четыре», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в декабре должны завершиться работы по восстановлению разрушенной части моста, после чего надо будет перейти на левую часть, по которой идет движение сейчас.

«Строители работают очень слаженно. Несмотря на сложности, несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно мы идем по графику. Надеюсь, что вовремя все завершим», — добавил вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста.

В результате погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Четыре пролета разрушены не были, но деформировались, и их решили заменить. Движение на обеих полосах моста восстановят к 20 декабря, по правой стороне его планируют запустить уже 5 декабря, говорил Хуснуллин.

Читайте на РБК Pro
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков Алгоритм на случай внезапного увольнения: пять первых антикризисных шагов Биатлонист Бьорндален: «Жизнь слишком коротка, чтобы перестать бороться» Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь

Полностью завершить ремонт автомобильной и железнодорожной частей моста (там требуется заменить два пролета) планируют в сентябре 2023 года. Сейчас по автомобильной части моста открыто движение легковых машин и автобусов.

Москва обвинила во взрыве украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК начал расследование, установлено 12 подозреваемых.

Теги
Марат Хуснуллин Крым Крымский мост ремонт дороги
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
На Крымском мосту приостановили движение из-за технологических работ
Общество
На Крымском мосту установили первый готовый пролет
Политика
Хуснуллин заявил, что надо заменить еще четыре пролета Крымского моста
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter