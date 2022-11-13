На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной дороги

Вице-премьер Хуснуллин сообщил об установке двух пролетов из четырех на Крымском мосту

Фото: ФДА «Росавтодор» / ТАСС

Строители установили второй пролет автомобильной дороги на Крымском мосту, ремонт должен завершиться в декабре, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. Первый готовый пролет закончили устанавливать 8 ноября.

«Одним из значимых событий недели была надвижка двух пролетов Крымского моста. Каждый пролет по 300 т. Всего нам нужно восстановить четыре», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в декабре должны завершиться работы по восстановлению разрушенной части моста, после чего надо будет перейти на левую часть, по которой идет движение сейчас.

«Строители работают очень слаженно. Несмотря на сложности, несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно мы идем по графику. Надеюсь, что вовремя все завершим», — добавил вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста.

В результате погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Четыре пролета разрушены не были, но деформировались, и их решили заменить. Движение на обеих полосах моста восстановят к 20 декабря, по правой стороне его планируют запустить уже 5 декабря, говорил Хуснуллин.

Полностью завершить ремонт автомобильной и железнодорожной частей моста (там требуется заменить два пролета) планируют в сентябре 2023 года. Сейчас по автомобильной части моста открыто движение легковых машин и автобусов.

Москва обвинила во взрыве украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК начал расследование, установлено 12 подозреваемых.