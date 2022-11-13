Байден присутствовал на выступлении Лаврова на саммите в Камбодже

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 10:48
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в игре с «Монреалем» Спорт, 10:46
Реклама в Google и Apple недоступна. Как теперь продвигать приложения Pro, 10:44
Лавров увидел «абсолютно неприемлемый язык» в оценках США по Украине Политика, 10:42
ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации Общество, 10:41
В Совфеде пообещали поддержать инициативы Путина по лишению гражданства Политика, 10:34
Разведка США обвинила ОАЭ в попытках вмешаться в политику страны Политика, 10:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на саммите в Камбодже Политика, 10:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:25
UFC объявил о бое Махачева и Волкановски Спорт, 10:22
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 10:01
Ошибка слежения: что это и для чего нужна инвестору Инвестиции, 10:00
Аудит для саудита: как бизнес с русскими корнями идет в Саудовскую Аравию Pro, 10:00
Около 100 тыс. россиян остались в Грузии после объявления мобилизации Общество, 09:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Байден присутствовал на выступлении Лаврова на саммите в Камбодже

Байден и делегация США присутствовали на выступлении главы МИДа Лаврова на саммите ВАС
Энтони Блинкен, Джо Байден и Джейк Салливан
Энтони Блинкен, Джо Байден и Джейк Салливан (Фото: Cindy Liu / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите в Камбодже, во время его выступления в зале находился президент США Джо Байден с делегацией. Фотографии с саммита опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала она.

На фото также видно, что рядом с Байденом сидят госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Восточноазиатский саммит — ежегодный форум, куда приглашаются лидеры стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также их партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. В этом году саммит проходит 12–13 ноября в Пномпене.

Делегации России и США также могут встретиться на саммите G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался ехать, его будет представлять Лавров.

США будут представлять Байден и Блинкен, однако ни один из них не планирует общаться с Лавровым. The Daily Telegraph писала, что делегации Великобритании и Евросоюза на саммите G20 намерены игнорировать выступления российской делегации.

Читайте на РБК Pro
Конкуренция с Intel накаляется: что будет дальше с акциями AMD Сила камбалы: как худеть прямо за компьютером без фитнеса и диет Как продавать в «Телеграме», чтобы от вас не отписывались «Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь

Теги
Джо Байден США Сергей Лавров саммит ВАС
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20
Политика
Маск отказался от личного участия в бизнес-форуме в рамках G20
Технологии и медиа
Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на саммите G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter