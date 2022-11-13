Байден и делегация США присутствовали на выступлении главы МИДа Лаврова на саммите ВАС

Байден присутствовал на выступлении Лаврова на саммите в Камбодже

Энтони Блинкен, Джо Байден и Джейк Салливан (Фото: Cindy Liu / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите в Камбодже, во время его выступления в зале находился президент США Джо Байден с делегацией. Фотографии с саммита опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала она.

На фото также видно, что рядом с Байденом сидят госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Восточноазиатский саммит — ежегодный форум, куда приглашаются лидеры стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также их партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. В этом году саммит проходит 12–13 ноября в Пномпене.

Делегации России и США также могут встретиться на саммите G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался ехать, его будет представлять Лавров.

США будут представлять Байден и Блинкен, однако ни один из них не планирует общаться с Лавровым. The Daily Telegraph писала, что делегации Великобритании и Евросоюза на саммите G20 намерены игнорировать выступления российской делегации.