Daily Telegraph узнала о планах ЕС и Британии игнорировать Россию в G20

Делегации Великобритании и Евросоюза на саммите G20 на Бали намерены игнорировать выступления российской делегации, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских чиновников.

«Великобритания в целом не заинтересована в координации внешней политики с ЕС, но в данном вопросе у нас одна и та же цель», — заявил один из собеседников издания (цитата по ТАСС).

Стороны планируют призвать Москву к деэскалации конфликта на Украине, но с требованием, что мирные переговоры будут идти на приемлемых для Киева условиях. Лондон и Брюссель также опасаются, что эти постулаты могут не войти в итоговый документ из-за несогласия Москвы и Пекина, отношения которых один из источников The Daily Telegraph описал как «безграничную дружбу».

Саммит пройдет 15-16 ноября. Его планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и др.

Президент Владимир Путин принял решение не ехать на Бали, на саммите Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Кремль указывал, что видеообращение Путина к участникам саммита также не запланировано.

Приглашение на эту встречу получил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не входит в клуб G20. Лидер отказался от очного участия, но Киев допускал, что он выступит на саммите в онлайн-формате.