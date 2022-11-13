Лавров увидел «абсолютно неприемлемый язык» в оценках США по Украине

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Делегации не приняли каких-либо коллективных решений на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Камбодже из-за неприемлемых оценок со стороны США и нескольких стран Запада по Украине, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.

«США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Лавров отметил, что вместо совместного заявления будет выпущено коммюнике от лица председательствующей на саммите Камбоджи. В документе будут отражены направления дальнейшего сотрудничества.

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