Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 10:48
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в игре с «Монреалем» Спорт, 10:46
Реклама в Google и Apple недоступна. Как теперь продвигать приложения Pro, 10:44
Лавров увидел «абсолютно неприемлемый язык» в оценках США по Украине Политика, 10:42
ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации Общество, 10:41
В Совфеде пообещали поддержать инициативы Путина по лишению гражданства Политика, 10:34
Разведка США обвинила ОАЭ в попытках вмешаться в политику страны Политика, 10:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на саммите в Камбодже Политика, 10:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:25
UFC объявил о бое Махачева и Волкановски Спорт, 10:22
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 10:01
Ошибка слежения: что это и для чего нужна инвестору Инвестиции, 10:00
Аудит для саудита: как бизнес с русскими корнями идет в Саудовскую Аравию Pro, 10:00
Около 100 тыс. россиян остались в Грузии после объявления мобилизации Общество, 09:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров увидел «абсолютно неприемлемый язык» в оценках США по Украине

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Делегации не приняли каких-либо коллективных решений на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Камбодже из-за неприемлемых оценок со стороны США и нескольких стран Запада по Украине, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.

«США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Лавров отметил, что вместо совместного заявления будет выпущено коммюнике от лица председательствующей на саммите Камбоджи. В документе будут отражены направления дальнейшего сотрудничества.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Сергей Лавров США МИД ВАС Камбоджа

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter