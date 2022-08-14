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В «Калашникове» назвали сроки отправки в войска «замены СВД» и ППК-20

Президент «Концерна Калашников» анонсировал поставки винтовки СВЧ в войска уже в этом году. Она заменит винтовку СВД, разработанную в 1963 году
Снайперская винтовка СВЧ
Снайперская винтовка СВЧ (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

С этого года в войска начнет поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД). Об этом в преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия -2022» заявил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников, передает корреспондент РБК.

«СВЧ уже будет поставляться в этом году», — сказал он. Также в этом году российские войска получат пистолет-пулемет ППК-20. «Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», — отметил Лушников.

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СВЛК-14С &laquo;Сумрак&raquo;

Винтовку Чукавина впервые представили на выставке «Армия-2017». Длина винтовки в зависимости от версии — до 115 см, емкость магазина — десять патронов. Масса винтовки без патронов — 4,6 кг. Испытания винтовки завершились в октябре прошлого года. В «Калашникове» заявили, что они прошли успешно. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный патрон 7,62-миллиметровый на 54 R и натовский патрон 7,62-миллиметровый на 51 R.

Снайперскую винтовку Драгунова приняли на вооружение советской армии в 1963 году. Она стреляет на расстояние до 1300 м. Скорость пули составляет 830 м/с, емкость магазина — десять патронов.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, СВЧ отличается от СВД большей точностью, эргономичностью и меньшей массой. «Считается, что у винтовки Драгунова недостаточная точность по сравнению с современными требованиями. Винтовка Чукавина должна быть более точной. Также у нее более удобный складной телескопический приклад по сравнению с обычной СВД. По весу винтовка Чукавина легче благодаря использованию более легких материалов», — рассказал он.

Испытания пистолета-пулемета ППК-20 под патрон 9х19 мм завершились в 2020 году. Длина ствола составляет 181,5 мм, масса оружия — 2,7 кг.

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