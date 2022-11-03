«Калашников» сообщил о контрактах на поставки в армию винтовок Чукавина

В российскую армию поступают новые снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) производства группы компаний «Калашников», заявил «РИА Новости» ее президент Алан Лушников.

«У нас подписан контракт [с Минобороны] на этот год, на следующий год и далее», — сказал он.

Ранее руководитель «Калашникова» сообщил, что СВЧ уже используются в армии и нареканий к ним нет.

СВЧ должны заменить СВД — снайперские винтовки Драгунова.

СВД применялась в советской армии с 1963 года, затем ее продолжили использовать в российских Вооруженных силах. Дальность стрельбы — до 800 м. Конструктор — Евгений Драгунов. СВЧ короче и легче СВД, имеет дальность стрельбы до 1 км. Конструктор — Андрей Чукавин.

Накануне, 2 ноября, «Калашников» сообщил, что уже поставляет в российскую армию разведывательные и ударные коптеры. О каких именно дронах идет речь, не уточнялось. На сайте компании показаны беспилотники группы ZALA — среди них есть как ударные (например, Куб-бла), так и позволяющие вести видеосъемку (421-16Е HD и др.)