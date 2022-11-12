УНН: за последний год в интересах Украины закуплено более 13,2 млн единиц вооружения

УНН узнало о закупках более 13 млн единиц оружия в интересах Киева за год

Легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» (Фото: luch.kiev.ua)

За последний год в интересах Вооруженных сил Украины закуплено и поставлено армии более 13,2 млн единиц вооружения и военной техники, сообщает агентство УНН со ссылкой на отчет украинского министра обороны Алексея Резникова за год деятельности в должности.

Среди переданных на вооружение образцов украинского производства были:

береговой ракетный комплекс «Нептун» и противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», ракеты различного назначения, в том числе неуправляемые авиационные, и гранаты;

беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3;

модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В;

крупнокалиберные антиматериальные винтовки Alligator и T-Rex, автоматический станковый гранатомет КБА.117-02 калибра 30 мм;

радиолокационные станции «Малахит», средства связи специального назначения «Лыбидь», комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Буковель-АД», комплекс препятствования работе техсредств разведки «Нота», средства криптографической защиты и др.

Агентство со ссылкой на тот же документ сообщало, что к началу боевых действий только 10% вооружения украинских войск были новыми или модернизированными, а запасов артиллерийских снарядов и мин хватило бы максимум на полтора месяца.

С начала российской военной операции на Украине Киеву поставляют оружие ряд западных стран. В частности, США выделили на помощь в сфере безопасности Украине $18,6 млрд. Поддержка со стороны Вашингтона включала передачу Киеву среди прочего 4 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов, более 8500 противотанковых систем Javelin и более 38 000 других противотанковых систем, 142 единицы 155-мм гаубиц, до 924 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

Россия критикует поставки оружия властям Украины. В Кремле настаивают, что Москва добьется поставленных целей, а такие действия Запада лишь приведут к затягиванию конфликта.

По данным Минобороны России на 12 ноября, с начала спецоперации российские силы уничтожили 333 украинских самолета, 175 вертолетов, почти 2,5 тыс. беспилотников, 388 ЗРК, более 6,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также свыше 7 тыс. единиц автомобильной спецтехники.