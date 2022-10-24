Медведев призвал «не надеяться» на то, что у России закончится вооружение

Дмитрий Медведев на Уралвагонзаводе (Фото: realuvznews / VK)

Данные о том, что у России скоро закончатся военная техника и востребованное вооружение, не соответствуют действительности, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что встречает подобные утверждения, «читая вражескую аналитику», в которой говорится, что российские военные «все истратили». «Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», — написал Медведев.

Зампред Совбеза рассказал, что приехал в Нижний Тагил и проверил, как идет выпуск танков в корпорации «Уралвагонзавод». Медведев обсудил ускорение поставок техники в войска для использования в российской военной операции на Украине и «устранение существующих проблем». «Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники», — написал он.

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