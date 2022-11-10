В Индонезии призвали уважать решение Путина не ехать на саммит G20

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 16:00
Суд арестовал женщину, которая выбросила свою дочь с 11-го этажа Общество, 16:11
НРД уточнит позицию США по налогам на заблокированные активы Инвестиции, 16:06
Специалисты РАН назвали причину массовой гибели косуль на Урале Общество, 16:06
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 16:01
Первым ЦФА на Мосбирже станут рублевые облигации крупного эмитента Инвестиции, 15:59
Военком Карелии рассказал о возврате добровольцев из-за «злоупотреблений» Политика, 15:54
Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня Pro, 15:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит Белоусов Политика, 15:51
В одном из районов Брянской области пропал свет из-за подрыва ЛЭП Политика, 15:50
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:50
Судья не смог продолжить матч КХЛ из-за попадания шайбы в голову. Видео Спорт, 15:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:43
Коллекцию соучредителя Microsoft продали на аукционе за рекордную сумму Life, 15:41
В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю Общество, 15:40
Политика ,  
0 

В Индонезии призвали уважать решение Путина не ехать на саммит G20

Индонезийский министр заявил, что надо уважать решение президента Путина не ехать на G20
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Решение президента Владимира Путина не ехать на саммит G20 на индонезийский остров Бали следует уважать, сказал руководитель службы поддержки мероприятий G20, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, передает Associated Press.

«Возможно, это потому, что президент Путин занят дома, и мы также должны уважать это», — сказал он. Он отметил, что решение России — «для нашего общего блага и лучше для всех нас».

Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. Долгое время было неясно, будет ли участвовать Путин и в каком формате. Джакарта 10 ноября сообщила, что российский президент выступит на одной из встреч саммита онлайн. Российская сторона пока не подтверждала и не опровергала это.

Саммит пройдет 15–16 ноября. Свое участие уже подтвердили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и др.

Приглашение на саммит получил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не входит в клуб G20. Паднжаитан указал, что украинский лидер также не приедет на Бали, поскольку у него, как и у Путина, загруженный график. В Киеве допускали, что Зеленский может выступить на саммите онлайн.

Теги
G20 саммит G20 Владимир Путин Индонезия
Материалы по теме
Песков сообщил об участии Лаврова в саммите G20 от России
Политика
Bloomberg узнал, что Путин не посетит саммит G20
Политика
В Кремле заявили об изучении разных форматов участия Путина в G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter