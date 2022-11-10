В Индонезии призвали уважать решение Путина не ехать на саммит G20

Индонезийский министр заявил, что надо уважать решение президента Путина не ехать на G20

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Решение президента Владимира Путина не ехать на саммит G20 на индонезийский остров Бали следует уважать, сказал руководитель службы поддержки мероприятий G20, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, передает Associated Press.

«Возможно, это потому, что президент Путин занят дома, и мы также должны уважать это», — сказал он. Он отметил, что решение России — «для нашего общего блага и лучше для всех нас».

Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. Долгое время было неясно, будет ли участвовать Путин и в каком формате. Джакарта 10 ноября сообщила, что российский президент выступит на одной из встреч саммита онлайн. Российская сторона пока не подтверждала и не опровергала это.

Саммит пройдет 15–16 ноября. Свое участие уже подтвердили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и др.

Приглашение на саммит получил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не входит в клуб G20. Паднжаитан указал, что украинский лидер также не приедет на Бали, поскольку у него, как и у Путина, загруженный график. В Киеве допускали, что Зеленский может выступить на саммите онлайн.