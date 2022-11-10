В Индонезии призвали уважать решение Путина не ехать на саммит G20
Решение президента Владимира Путина не ехать на саммит G20 на индонезийский остров Бали следует уважать, сказал руководитель службы поддержки мероприятий G20, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, передает Associated Press.
«Возможно, это потому, что президент Путин занят дома, и мы также должны уважать это», — сказал он. Он отметил, что решение России — «для нашего общего блага и лучше для всех нас».
Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. Долгое время было неясно, будет ли участвовать Путин и в каком формате. Джакарта 10 ноября сообщила, что российский президент выступит на одной из встреч саммита онлайн. Российская сторона пока не подтверждала и не опровергала это.
Саммит пройдет 15–16 ноября. Свое участие уже подтвердили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и др.
Приглашение на саммит получил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не входит в клуб G20. Паднжаитан указал, что украинский лидер также не приедет на Бали, поскольку у него, как и у Путина, загруженный график. В Киеве допускали, что Зеленский может выступить на саммите онлайн.