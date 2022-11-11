Мантуров назвал ставку экспортной пошлины на все виды удобрений

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Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23,5%, цена отсечения — $450 за тонну, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума «Всемирный день качества», передает «Интерфакс».

«Проработали параметры, которые должны быть учтены ко второму чтению бюджета. $450 [за тонну] будет цена отсечения, свыше которой будет рассчитываться пошлина для всей продукции. Размер ставки составит 23,5%. Это касается всех минеральных удобрений», — сказал Мантуров.

Он уточнил, что эти параметры будут утверждены соответствующим постановлением правительства, проект которого уже подготовлен.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев назвал ставку достаточно высокой. «Я ожидал меньше, порядка 15%. Видимо, бюджету нужно больше», — сказал он РБК.

Потери компаний будут зависеть от уровня цен на удобрения и доли экспорта в их продажах, отметил Калачев: «Все-таки производители расширяли мощности в расчете на экспортные рынки. Тем более что одновременно с введением пошлин Минпромторг объявляет о переносе на следующий год очередной индексации внутренних цен, которая должна была произойти с 1 декабря на 8,4-8,6%». Эксперт предположил, что при текущих ценах производители могут потерять на пошлинах от 15% до 30% EBITDA.

Калачев указал, что названная Мантуровым цена отсечения заметно ниже текущих цен. «Как видно из релиза по операционным результатам компании «ФосАгро» за 9 месяцев 2022 года, средние цены в III квартале на условиях FOB, Балтика, составили $538/т на карбамид, $777/т — на аммофос, $694/т — на хлористый калий. Несмотря на межсезонье, фьючерсные контракты на основные виды удобрений котируются в диапазоне $600-700 за тонну», — говорит аналитик. В то же время, по его словам, нынешние цены нельзя назвать нормальными, а цену отсечения — заниженной: до осени 2021 года цены были заметно ниже $450 за тонну, а выше этой планки поднимались только в 2007-2008 и 2010-2012 годах.

«Таким образом, пошлины по сути облагают «сверхдоходы» от аномально высокой конъюнктуры, но при этом производители удобрений будут защищены от них в случае падения цен до средних уровней предыдущих лет», — заключил Калачев.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин не исключил, что на фоне дефицита удобрений на мировых рынках российские производители попытаются «переложить пошлины на покупателей». «В свете роста цен на природный газ и уголь на фоне наступления зимних холодов мировые цены на удобрения, скорее всего, и так будут увеличиваться, таким образом, потери производителей удобрений будут частично компенсироваться рынком. Текущие цены пока выше цен отсечения и, собственно, цены отсечения обеспечивают приемлемую маржинальность компаниям, которые до 2021 года работали при сопоставимых ценовых условиях», — пояснил Гришунин.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших производителей удобрений — «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и «Акрона», а также в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ).

Экспортная пошлина — это таможенная пошлина, взимаемая с экспортных товаров при их вывозе. О планах установить экспортные пошлины на удобрения сообщили источники «Коммерсанта» в середине сентября. Минфин собрался получить с отрасли более 100 млрд руб. в год, пишет газета. Глава Минфина Антон Силуанов в октябре указывал, что пошлина по фосфорным и азотным удобрениям может составить $500 за тонну, по калийным удобрениям — $400 за тонну.

В прошлом году экспортная пошлина была введена на пшеницу, чтобы сдержать рост цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. На недельный период с 9 ноября экспортная пошлина на пшеницу установлена на уровне 3012 руб. за тонну. Все средства, полученные от экспортных пошлин на пшеницу и другие зерновые, возвращаются в сельское хозяйство и идут в первую очередь на поддержку тех направлений АПК, которые в ней больше нуждаются, сообщал РБК министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.