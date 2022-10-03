Минсельхоз раскрыл, на что идут доходы от экспортной пошлины на пшеницу
Все средства, полученные от экспортных пошлин на пшеницу и другие зерновые, возвращаются в сельское хозяйство и идут в первую очередь на поддержку тех направлений АПК, которые в ней больше нуждаются. Об этом заявил в интервью РБК министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
«В прошлом году мы выделяли дополнительные субсидии животноводам, поскольку была высокая цена на корма и, соответственно, у предприятий росла себестоимость. В этом году в животноводстве рентабельность находится на приемлемом уровне, но сокращается у растениеводов, поэтому наши меры сосредоточены на них», — сообщил министр.
Еще в начале этого года Минсельхоз, по словам его главы, предусмотрел выделение 10 млрд руб. субсидий на производство и реализацию зерновых. «Сейчас, в октябре, как я уже говорил, направим еще 10 млрд, что позволит субсидировать аграриям в среднем 2 тыс. руб. на тонну продаваемого зерна. Это хорошая поддержка», — пояснил Патрушев.
Отмена экспортной пошлины на пшеницу, по словам министра, «не рассматривается», поскольку этот механизм позволяет направлять для стабилизации внутреннего рынка «совершенно беспрецедентный объем средств».
«Если раньше он (объем поддержки. — РБК) был порядка 300 млрд руб. в год, то в этом и следующем году — уже около полутриллиона. Агропром сейчас, наверное, одна из самых поддерживаемых отраслей по соотношению инвестиций государства на рубль получаемого эффекта», — отметил глава Минсельхоза.
О каких пошлинах идет речь
Экспортные пошлины для зерна и масличных правительство ввело в прошлом году, чтобы сдержать рост цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. Механизм зернового демпфера, который заработал в России в начале июня 2021 года, предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов — они основаны на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже».
Доходы, полученные от экспортных пошлин, по замыслу чиновников, должны возвращаться в сельское хозяйство в виде субсидий. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, деньги «поступают в общий котел», но потом возвращаются регионам пропорционально объемам производства зерна, а уже местные власти доводят их до сельхозпроизводителей.
В феврале этого года курирующий АПК вице-премьер Виктория Абрамченко поручала Минфину и Минсельхозу отчитаться о том, как были использованы средства из бюджета в агропромышленном комплексе, поступившие в 2021 году, в том числе за счет экспортных пошлин. Всего в 2021 году бюджет получил от экспортных пошлин на зерно 92 млрд руб., сообщал в январе этого года на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам замглавы Минсельхоза Иван Лебедев. Из них 10 млрд руб. еще в октябре прошлого года премьер Михаил Мишустин направил на поддержку производителей зерна в 62 регионах.
Опрошенные РБК аграрии и эксперты не раз отмечали, что не чувствуют существенной поддержки АПК за счет доходов от экспортных пошлин. О критической для производителей зерна ситуации заявлял депутат Думы Ставропольского края и председатель совета директоров ставропольского сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко: на фоне экспортной пошлины рентабельность производства упала, а поддержка, которую получают аграрии, несоразмерна уплаченным пошлинам.
«Еще раз хочу подчеркнуть: все деньги, которые собираются с пошлины, идут на развитие агропромышленного комплекса», — прокомментировал Патрушев РБК слова аграриев. По его словам, в агропромышленном комплексе множество направлений, которые необходимо системно поддерживать — например, это госпрограмма по вовлечению земель в сельхозоборот, а также госпрограмма по развитию мелиорации. «Крайне востребованы мероприятия госпрограммы комплексного развития сельских территорий, за счет которых жители села получают тот же уровень комфорта, что и люди, проживающие в городах. Она тоже финансируется из этого механизма», — резюмировал министр.
Сколько сейчас составляет экспортная пошлина на пшеницу
На недельный период с 28 сентября экспортная пошлина на пшеницу установлена на уровне 2476,6 руб. за 1 т — по сравнению с предыдущей неделей пошлина снизилась на 7,2% (с 2668,3 руб. за 1 т), сообщал Минсельхоз. Новые ставки пошлин будут действовать по 4 октября включительно.