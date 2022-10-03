Глава Минсельхоза Патрушев рассказал, на что идут доходы от экспортной пошлины на пшеницу

Минсельхоз раскрыл, на что идут доходы от экспортной пошлины на пшеницу

Отмена экспортной пошлины на пшеницу не рассматривается, так как механизм позволяет направлять на поддержку АПК «беспрецедентный объем средств», заявил глава Минсельхоза. Аграрии не раз жаловались, что не чувствуют этой поддержки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Все средства, полученные от экспортных пошлин на пшеницу и другие зерновые, возвращаются в сельское хозяйство и идут в первую очередь на поддержку тех направлений АПК, которые в ней больше нуждаются. Об этом заявил в интервью РБК министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«В прошлом году мы выделяли дополнительные субсидии животноводам, поскольку была высокая цена на корма и, соответственно, у предприятий росла себестоимость. В этом году в животноводстве рентабельность находится на приемлемом уровне, но сокращается у растениеводов, поэтому наши меры сосредоточены на них», — сообщил министр.

Еще в начале этого года Минсельхоз, по словам его главы, предусмотрел выделение 10 млрд руб. субсидий на производство и реализацию зерновых. «Сейчас, в октябре, как я уже говорил, направим еще 10 млрд, что позволит субсидировать аграриям в среднем 2 тыс. руб. на тонну продаваемого зерна. Это хорошая поддержка», — пояснил Патрушев.

Отмена экспортной пошлины на пшеницу, по словам министра, «не рассматривается», поскольку этот механизм позволяет направлять для стабилизации внутреннего рынка «совершенно беспрецедентный объем средств».

«Если раньше он (объем поддержки. — РБК) был порядка 300 млрд руб. в год, то в этом и следующем году — уже около полутриллиона. Агропром сейчас, наверное, одна из самых поддерживаемых отраслей по соотношению инвестиций государства на рубль получаемого эффекта», — отметил глава Минсельхоза.

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О каких пошлинах идет речь Экспортные пошлины для зерна и масличных правительство ввело в прошлом году, чтобы сдержать рост цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. Механизм зернового демпфера, который заработал в России в начале июня 2021 года, предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов — они основаны на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже». Доходы, полученные от экспортных пошлин, по замыслу чиновников, должны возвращаться в сельское хозяйство в виде субсидий. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, деньги «поступают в общий котел», но потом возвращаются регионам пропорционально объемам производства зерна, а уже местные власти доводят их до сельхозпроизводителей.

В феврале этого года курирующий АПК вице-премьер Виктория Абрамченко поручала Минфину и Минсельхозу отчитаться о том, как были использованы средства из бюджета в агропромышленном комплексе, поступившие в 2021 году, в том числе за счет экспортных пошлин. Всего в 2021 году бюджет получил от экспортных пошлин на зерно 92 млрд руб., сообщал в январе этого года на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам замглавы Минсельхоза Иван Лебедев. Из них 10 млрд руб. еще в октябре прошлого года премьер Михаил Мишустин направил на поддержку производителей зерна в 62 регионах.

Опрошенные РБК аграрии и эксперты не раз отмечали, что не чувствуют существенной поддержки АПК за счет доходов от экспортных пошлин. О критической для производителей зерна ситуации заявлял депутат Думы Ставропольского края и председатель совета директоров ставропольского сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко: на фоне экспортной пошлины рентабельность производства упала, а поддержка, которую получают аграрии, несоразмерна уплаченным пошлинам.

«Еще раз хочу подчеркнуть: все деньги, которые собираются с пошлины, идут на развитие агропромышленного комплекса», — прокомментировал Патрушев РБК слова аграриев. По его словам, в агропромышленном комплексе множество направлений, которые необходимо системно поддерживать — например, это госпрограмма по вовлечению земель в сельхозоборот, а также госпрограмма по развитию мелиорации. «Крайне востребованы мероприятия госпрограммы комплексного развития сельских территорий, за счет которых жители села получают тот же уровень комфорта, что и люди, проживающие в городах. Она тоже финансируется из этого механизма», — резюмировал министр.