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Война санкций ,  

МИД заявил о 300 тыс. тонн заблокированных удобрений из России

МИД: около 300 тыс тонн удобрений из России остаются заблокированными
Половина поставок продовольствия приходится на ЕС, Великобританию, тогда как нуждающиеся государства — Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан — получили всего 3%, что не соответствует целям зерновой сделки, отметили в МИД
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Около 300 тыс. т российских удобрений остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, чьи власти не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщает МИД России.

В связи с этим беднейшие не могут получить доступ к российским удобрениям. Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и фрахте судов и получении доступа в порты.

«Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», — отметили в ведомстве.

О том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, президент России Владимир Путин говорил еще в сентябре. Он подчеркнул, что Москва готова бесплатно передать их в развивающиеся страны.

В МИД подчеркнули, что Россия направила около 10,5 млн т зерновых в страны Азии и Африки, и готова до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн т. При этом географию получателей данных грузов в ведомстве назвали не соответствующей изначально заявленным гуманитарным целям.

«Половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия», — говорится в сообщении.

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Российские дипломаты указали на то, что руководство ООН даже переквалифицировало инициативу из гуманитарной в коммерческую, делая упор на важности стабилизации мировых цен на продовольствие.

Зерновая сделка была заключена в июле между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН. В рамках сделки был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.

В то же время российская сторона не раз критиковала исполнение сделки. Президент России Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны.

Тем не менее, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным в Астане 13 октября выразил надежду, что сделка будет продлена. Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов для России.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД удобрения Россия
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