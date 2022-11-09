В Ужгороде снесли памятник советским солдатам «Украина — освободителям»

В Ужгороде, рядом с границей Украины со Словакией, демонтировали памятник советским солдатам под названием «Украина — освободителям», сообщил местный новостной портал Mukachevo.net.

Монумент был установлен 8 мая 1970 года по случаю 25-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он представлял собой фигуру солдата, отлитую в бронзе, держащего в одной руке знамя, во второй — автомат. Памятник входил в список культурного наследия Украины.

Как написал в своем телеграм-канале глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита, на его месте будет установлен другой памятник.

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«На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр [отдельной горно-штурмовой бригады. — РБК]», — заявил Микита.

Он отметил, что поручил профильному департаменту собрать группу экспертов, представителей гражданского общества и членов семей военных для разработки концепта нового памятника.

В 2015 году на Украине был принят ряд законов о декоммунизации, в которых осуждались коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы на Украине, а также устанавливался запрет пропаганды их символики. При этом запреты не распространялись на государственные награды, полученные до 1991 года, музейные экспозиции, тематические выставки.

После начала военной спецоперации России на Украине начали активно демонтировать памятники советского времени и изменять названия топонимов. Так, например, в Николаеве снесли бронзовый бюст, посвященный поэту Александру Пушкину, то же самое сделали в Чернигове. В Киеве по решению мэрии демонтировали часть мемориала Дружбы народов.

Также в Киеве переименовали 95 связанных с Россией и Советским Союзом улиц и площадей, о таком же решении сообщали власти Одессы, Львова и других украинских городов. В Одессе также провели голосование о демонтаже памятника Екатерине II, большинство принимавших участие в голосовании на сайте мэрии его поддержали.