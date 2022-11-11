Турецкие экспортеры заявили об увеличении поставок одеял в Европу

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Турция на четверть увеличила поставки одеял в Европу с января по октябрь 2022 года, сообщил в интервью изданию Yeni Safak президент Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Ахмет Оксюз.

«Экспорт в страны ЕС увеличился на 24%. Половина нашего экспорта одеял приходится на ЕС. В период с января по октябрь больше всего экспортировали одеял в Германию (экспорт вырос на 39%) и в Нидерланды (на 37%)», — сообщил Оксюз.

По наблюдениям за последние пять месяцев значительный рост экспорта в Грецию и Польшу наблюдается только в октябре, уточнил предприниматель. Он добавил, что в период с января по октябрь экспорт обычных одеял увеличился на 12% и достиг уровня в $53 млн, а стеганых одеял повысился на 22% и составил $119 млн.

Рефик Джейлан, владелец текстильной фабрике в Бурсе, по сообщению газеты, отметил, что текущий кризис, как и COVID-19, предоставляет возможность для экономики Турции нарастить экспорт в европейские страны.

Он отметил, что с точки зрения логистики Турция находится в выгодном положении. Предприниматель рассказал, что преимущественно одеяла экспортируются в Германию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию и Швецию.

После начала российской военной операции на Украине Запад расширил санкции в энергетической сфере, что привело к резкому сокращению поставок в Европу газа из России (по данным МВФ, к октябрю они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом).

В сентябре Politico сообщала, что Еврокомиссия рассматривает план по борьбе с энергетическим кризисом, который включает введение потолка цен на газ, налоги для компаний, использующих ископаемое топливо, поддержку коммунальщиков, а также ограничение доходов производителей недорогой электроэнергии. В октябре Bloomberg сообщил, что страны ЕС пока отложили решение о предельной цене на газ из-за разногласий.