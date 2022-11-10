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В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю Общество, 15:40
Общество ,  
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В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю

В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю после демонтажа бюста Пушкина
Памятник Н. В. Гоголю в Харькове
Памятник Н. В. Гоголю в Харькове (Фото: Wikimedia Commons)

В Харькове памятник писателю Николаю Гоголю обложили мешками с песком для защиты, сообщает «Суспiльне».

Памятник находится в сквере на Театральной площади города. Накануне, 9 ноября, на другой стороне сквера (эта его часть называется площадью Поэзии) таким же образом закрыли памятник поэту Александру Пушкину. Однако вскоре его демонтировали.

Бюст Гоголя, как сообщили «Суспiльне» коммунальщики, убирать не собираются.

Памятник Пушкину обещали сохранить, однако в каком месте он будет установлен, пока неизвестно. Решать вопрос, «будет ли он храниться в музее или ему найдется другое место в культурном и историческом пространстве Харькова», будут жители города, сообщили власти.

В конце октября часть харьковчан выступила с инициативой снести памятник, но областная администрация указала, что не имеет на это полномочий. Бюст имеет статус национального памятника, решать вопрос должно Министерство культуры.

Оба памятника были установлены в начале XX века: Пушкину — в 1904 году, Гоголю — в 1909-м. Он тоже имеет статус национального памятника.
 

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